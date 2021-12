Nostalgia di Windows 8? Questa App porta le Live Tiles su Windows 11

Dopo aver accolto con piacere le agevolazioni introdotte da Microsoft che renderanno più facile cambiare browser su Windows 11, torniamo a parlare di estetica e funzionalità aggiuntive per scoprire una nuova - per così dire - possibilità.

Grazie all'applicazione Live Tiles Anywhere, infatti, è possibile riportare su Windows 11 le Live Tile, croce e delizia del design Metro, che ha caratterizzato il codice estetico dei Sistemi Operativi Microsoft per anni, da Windows 8 a Windows 10, seppure in minima parte, passando anche per Windows Phone.

Compatibile sia con Windows 10 che Windows 11, Live Tiles Anywhere consente di creare riquadri animati da collocare in tanti posti del nostro sistema desktop, dal menu Start, alla scrivania oppure ancora come widget flottanti.

Accessibile direttamente sul Microsoft Store, l'applicazione di Pasqui Industries è apparsa recentemente in una discussione apposita su Reddit, dove l'utente bobarakatx, autore dello screenshot in calce, ne ha segnalato l'esistenza.

Tra le possibilità dell'app, si segnala anche la possibilità di una profonda personalizzazione strutturale delle Tile, dallo sfondo al colore del testo, e consente anche di impostare il comportamento Live sulla base degli aggiornamenti presenti nel Centro Notifiche di Windows 11, normalmente accessibile con un click del tasto sinistro sull'orologio di sistema, collocato nell'angolo in basso a destra della Barra delle Applicazioni. A proposito di quest'ultima, di recente abbiamo spiegato come spostare a sinistra il Menu Start su Windows 11 e riportarlo nella posizione tradizionale degli OS del colosso di Redmond.