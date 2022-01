Meglio di Nostradamus: un articolo di giornale aveva previsto gli smartphone nel 1953!

Qualche giorno fa abbiamo parlato degli spot di AT&T che avevano previsto il nostro futuro nel 1991. Ebbene, l'articolo di un vecchio giornale ripreso da Open Culture è andato addirittura oltre ed ha predetto l'arrivo degli smartphone... nel 1953!

Come mostriamo nello screenshot in calce, un articolo pubblicato sul Tacoma News Tribune nell'Aprile del 1953 (ovvero 41 anni prima che IBM creasse il primo smartphone e quando Steve Jobs aveva poco più di due anni), parla delle forme che avrebbero assunto i telefoni negli anni a venire.

Nello fattispecie, il giornale cita alcune dichiarazioni di Mark R.Sullivan, presidente e direttore della Pacific Telephone and Telegraph Company, con sede a San Francisco. Sullivan osserva che "la forma che assumerà il telefono del futuro è, ovviamente, pura speculazione. Ma nel suo sviluppo finale, il telefono sarà portato in giro dalle persone, forse come si fa oggi con un orologio. Probabilmente non richiederà alcun quadrante o equivalente, e penso che gli utenti potranno vedersi mentre parlano, se vogliono".

E' innegabile che Sullivan, a 54 anni della presentazione del primo iPhone (di recente si è celebrato l'anniversario dalla presentazione del primo iPhone) abbiamo previsto un telefono con touchscreen e FaceTime (che avrebbe debuttato 57 anni dopo).

Non solo, però, perchè il dirigente nato nel 1896 prevedeva anche un dispositivo delle dimensioni di una piccola macchina da scrivere che avrebbe registrato automaticamente la durata delle telefonate di un utente senza che fosse necessario un operatore. Nello