È stato notato un comportamento incredibile e mai visto prima negli scimpanzé

Mentre la biologa evoluzionista Alessandra Mascaro stava seguendo e studiando una femmina di scimpanzé insieme a sua figlia, l'esperta ha notato che l'animale stringeva qualcosa di strano tra le labbra, per poi applicare quella "cosa" a una ferita sul piede della figlia. Senza saperlo, Mascaro ha osservato qualcosa di mai visto prima.

Riosservando il filmato, la biologa si è accorta che la scimpanzé avesse preso e masticato un insetto da una foglia, che ha utilizzato come una sorta di "crema" per lenire e curare le ferite della figlia. "Ci siamo resi conto che non avevamo mai visto un comportamento del genere e che non era mai stato nemmeno documentato prima", afferma la biologa.

Dopo averlo notato per la prima volta, questo comportamento è stato osservato più volte nei successivi 15 mesi, e i ricercatori del progetto sugli scimpanzé - chiamato The Loango Chimpanzee Project - hanno documentato attentamente altri 20 eventi simili sulla costa occidentale dell'Africa (sapete che gli scimpanzé possono attaccare i gorilla?). Gli esperti hanno visto perfino numerosi membri del gruppo prendersi cura degli altri membri feriti, spalmandogli questa "pomata".

L'automedicazione è una pratica abbastanza comune nel regno animale, ma i comportamenti altruistici nei confronti della medicina sono estremamente rari. Scimpanzé e altre scimmie usano mangiare piante e foglie medicinali per stare meglio, ma l'applicazione topica di queste "pomate di insetti" è stata osservata per la prima volta.

Gli insetti utilizzati dagli scimpanzé per questo trattamento devono ancora essere identificati, anche se gli autori sospettano che siano probabilmente alati e abbiano una sorta di proprietà anti-infiammatorie o antisettiche. Non stupitevi: in passato (e molto probabilmente anche adesso) noi esseri umani abbiamo utilizzato misture di insetti per le nostre ferite.

Insomma, queste creature invecchiano come noi, si comportano come facciano anche noi e si prendono cura dei nostri cari come gli esseri umani... davvero incredibile!