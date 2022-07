Avete mai notato il foro sopra il tappo delle penne? Può salvarti la vita

Chissà quante cose che ci passano sotto agli occhi ogni giorno sono il frutto di studi e tecnologie complesse che non riusciamo a riconoscere ad un primo sguardo superficiale. Oggi ci soffermeremo proprio su una di queste invenzioni: il foro sopra i tappi delle penne BIC.

Due sono le spiegazioni che ci diamo quando si nota il suddetto buco: o serve per non far asciugare l’inchiostro oppure è una semplice scelta di design. Prima di spiegarvi qual è l’effettivo uso di quell’apertura c’è da fare una precisazione. La fuoriuscita d’aria serve anche ad “attappare” la penna senza che la pressione dell’aria dia problemi.

Spesso e volentieri mordicchiamo le nostre penne, lo fanno tutti. Questa inutile e pericolosa pratica ha evidentemente provocato spiacevoli episodi, forse a causa dei primi modelli di penna stilografica. Il tappo forato delle BIC serve a ridurre il rischio di morte per soffocamento.

"Oltre ad aiutare a prevenire la fuoriuscita della penna, tutti i nostri cappucci BIC sono conformi agli standard di sicurezza internazionali che tentano di ridurre al minimo il rischio che i bambini inalino accidentalmente i cappucci delle penne", scrive la società sul suo sito web. "Alcuni di questi cappucci ventilati, come quello utilizzato per la BIC Cristal, hanno un piccolo foro nella parte superiore per conformarsi agli standard di sicurezza esistenti".

Circa 100 persone muoiono negli Stati Uniti ogni anno per soffocamento a causa dei coperchi delle penne, un numero che ora è in discesa, ha riportato Matt Payton di The Independent nel 2016. Altri produttori di penne hanno seguito l'esempio, aggiungendo fori anche più grandi del modello BIC.

