Hai notato che ultimamente non riesci a staccare il tappo dalle bottiglie? Ecco perché

Diciamoci la verità, in questo periodo stai incappando in diverse bottiglie dal tappo difettoso. Cosa intendiamo con difettoso? Beh, che è più complesso del solito separare la chiusura dal sigillo che garantisce la “verginità” della bibita. Ma stai tranquillo, nessuno ti ha colpito di nascosto con della kriptonite.

I tappi ethered sono la realtà di un’ennesima azione pro-ambiente. Quest’ultimi, infatti, garantirebbero un declino delle quantità considerevoli di inquinamento da tappi; insomma, tutto è per il bene dell'ambiente. Gli studiosi hanno constato che, con il semplice gesto di staccare il tappino dal sigillo, si disperdono nell’aria dai 10 ai 30 nanogrammi di microplastica ogni 3 metri. Di certo non è un valore da sottovalutare.

Non stiamo a dirvi che, in realtà, la miglior risposta ecosostenibile è quella di munirsi di borracce o bottiglie personali. Ma se si è costretti ad acquistare queste bottiglie in plastica, non stupitevi se il tappo si è follemente innamorato del suo sigillo.

Enrico Zoppas, presidente del Gruppo Acqua Minerale San Benedetto, ha così riferito:

“Si tratta di una novità sostenibile studiata dal reparto ricerca e sviluppo interno all’azienda con cui abbiamo anticipato la direttiva europea 2019/904 che richiede l’obbligo del tappo attaccato alla bottiglia a partire dal 2024. Siamo orgogliosi di aver introdotto questa innovazione che eviterà la dispersione dei tappi nell’ambiente agevolandone il riciclo”.

Addirittura, per esplicitare le nobili intenzioni ai consumatori, sull’etichette è stato aggiunto un QR Code che spiega il perché del nuovo sistema ethered.

Già nel 2019, la direttiva Sup dell’Unione Europee ha approvato norme più severe per chi abusasse di imballaggi lesivi per l’ambiente circostante, soprattutto le spiagge europee. Inoltre, nel 2021, le leggi che impongono alternative ecosostenibili agli imballaggi di plastica sono finalmente realtà.