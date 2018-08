Galaxy Note 9: alcune unità sono afflitte da un fastidioso bug allo schermo

Sono passati solo 20 giorni dall'uscita sul mercato di Galaxy Note 9, la nuova incarnazione della gamma di phablet targata Samsung, e cominciano già ad emergere i primi problemi che compromettono l'esperienza d'uso del terminale, almeno in alcune unità. Stando alle testimonianze di alcuni utenti, la scocca laterale lascerebbe passare dei raggi luminosi.

Al momento sembra essere afflitto solo il lato sinistro dello chassis: alcuni possessori del device hanno notato come la luce della retroilluminazione che accende il display filtri in qualche modo all'esterno dello smartphone, risultando molto fastidiosa da vedere soprattutto in condizioni di poca luminosità. Secondo un post pubblicato sul forum di Android Central, il responsabile del problema sarebbe un minuscolo gap situato tra la scocca in alluminio ed il display. Anche alcune unità di Note 8 e di Galaxy S9 soffrivano del medesimo difetto.

Samsung al momento non si è ancora espressa sull'accaduto, ma sta indagando attivamente sulla questione, viste anche le numerose segnalazioni ricevute. Il display è un'unità OLED curva, come il resto dei top di gamma prodotti dal colosso coreano, che misura 6.4 pollici ed ha una risoluzione di 2,960 x 1,440 pixel. Le sue qualità gli sono valse il voto più alto mai assegnato da DisplayMate, un premio molto ambito nel segmento degli smartphone.