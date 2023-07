Notebook Acer con GPU RTX 3060 in sconto del 25% su Amazon Italia

Andando oltre allo sconto Amazon su un notebook da gaming HP, vale la pena approfondire anche le altre iniziative promozionali lanciate nel contesto del popolare store e-commerce. Tra l'altro, si rimane nello stesso campo in termini di prodotto, visto che a finire al centro di un'offerta non di poco conto è un notebook Acer con GPU RTX 3060.

Più precisamente, adesso il modello Acer Nitro 5 AN515-58-72P6 viene venduto a un costo di 1.349 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende che il prezzo più basso recente in questo contesto è stato di 1.799 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 25%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 450 euro. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un notebook che possa offrire un certo tipo di esperienza a livello di gaming, grazie anche alla presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060.

Per il resto, la scheda tecnica di Acer Nitro 5 AN515-58-72P6 comprende un processore Intel Core i7-12700H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello è invece da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.