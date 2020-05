Notebook ASUS da gaming con scheda grafica RTX 2060 in offerta da Euronics

Fino al prossimo 31 Maggio 2020, salvo esaurimento scorte, Euronics proporrà un interessante sconto su un notebook targato Asus, caratterizzato da specifiche molto interessanti, su cui viene proposta una riduzione del prezzo del 20% rispetto a quello di listino.

Il computer portatile include il processore AMD Ryzen 7 R7-3750H da 2,3 GHz, accompagnato da 16 gigabyte di RAM DDR4, hard disk da 1 terabyte ed SSD da 256GB e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060. La scheda tecnica è completata da un display da 15,6 pollici antiriflesso, ma anche da un comparto di connettività di tutto risposto, caratterizzato da un modulo wireless 802.11ac, Bluetooth 5.0, una porta USB 2.0, due ingressi USB 3.0-3.1 e l'HDMI. Ovviamente, per quanto concerne il sistema operativo troviamo Windows 10, mentre la batteria è a tre celle.

Il prezzo proposto da Euronics è di 1119,20 Euro, appunto il 20% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino. La consegna non è gratuita ed ha un costo di 11 Euro, mentre il ritiro in negozio è gratis, così come il ritiro dell'usato.

La catena di distribuzione consente anche di aggiungere il servizio integrativo SERENA che ha un prezzo di partenza di 89 Euro per la sottoscrizione base e consente di ottenere un'estensione della garanzia.