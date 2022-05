Notebook da gaming Acer con RTX 3060, Apple Watch e Mac Mini in sconto su Amazon

Non c'è solo il nuovo volantino Euronics in giornata odierna. Anche Amazon ripropone i suoi sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nella fattispecie, segnaliamo una serie di offerte molto interessanti su notebook da gaming Acer e su alcuni dispositivi a marchio Apple.

Sconti Amazon su laptop da gaming e prodotti Apple

Acer Nitro 5 AN515-57-70MT Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-11800H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, ‎Nero: 1299 Euro

AN515-57-70MT Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-11800H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, ‎Nero: 1299 Euro Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color grafite con Loop Cassa in maglia milanese color grafite: 499 Euro

(GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color grafite con Loop Cassa in maglia milanese color grafite: 499 Euro 2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD): 617,10 Euro

Sull'Acer Nitro 5, lo sconto è del 24%, pari a 400 Euro rispetto al prezzo consigliato di 1699 Euro di listino, ed è disponibile anche il pagamento a rate di Cofidis, mentre non è disponibile quello di Amazon in 5 o 12 rate mensili.

Per quanto riguarda Apple Watch Series 6, invece, il pagamento a rate di Amazon è disponibile in cinque mensilità da 99,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita entro lunedì 30 Maggio 2022.

Lo stesso riguarda anche il Mac Mini 2020 con chip Apple M1, che può essere pagato in cinque rate mensili da 123,42 Euro, anche in questo caso a tasso zero ed interessi zero.