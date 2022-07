Notebook da gaming Acer con RTX 3060 in sconto su Amazon a 400 Euro in meno

In giornata odierna, Amazon propone uno sconto su un notebook da gaming Acer con NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria ed Intel Core i7, a cui si aggiunge uno schermo da 17,3 pollici Full HD con refresh rate da 144Hz e 16GB di RAM LPDDR4.

Di seguito, nei dettagli, lo sconto:

Acer Nitro 5 AN517-55-75R8 Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-12700H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe SED SSD, Display 17.3" FHD IPS 144 Hz LCD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, Windows 11 Home: 1499 Euro (1899 Euro)

Insomma, lo sconto è di 400 Euro, pari al 21% rispetto al prezzo di listino. La consegna è garantita per sabato 30 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 13 ore ed 11 minuti.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di due o tre anni semplicemente spuntando la casella dedicata e pagando il sovrapprezzo al momento della finalizzazione dell'ordine. La disponibilità è comunque ampia.

Purtroppo non è possibile effettuare il pagamento a rate di Amazon con cinque o dodici rate mensili, ma solo quello di Cofidis.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre in questo caso consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.