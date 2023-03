Notebook da gaming Acer con RTX 3080 Ti scontato del 29% da MediaWorld

Non c'è solamente lo sconto MediaWorld su TCL 30 SE a mantenere alta l'attenzione degli appassionati del mondo Tech. Può infatti valere la pena scendere nel dettaglio anche di altre promozioni di questa catena, come quella relativa al notebook Acer con GPU RTX 3080 Ti.

Più precisamente, il modello Acer Predator Triton 500 SE viene venduto a un costo pari a 2.599,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, usualmente il prezzo del computer portatile ammonterebbe a 3.699,99 euro. Di mezzo c'è insomma uno sconto del 29,72%, ovvero a conti fatti si possono risparmiare 1.100 euro.

Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di uno sconto da tenere d'occhio per coloro che sono alla ricerca di un notebook con cui potersi godere anche un po' di gaming in modo rilassato. Per intenderci, al netto della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, la scheda tecnica di Acer Predator Triton 500 SE comprende anche un processore Intel Core i7-12700H.

Non mancano inoltre 32GB di RAM e 1TB di SSD. Lo schermo ha invece una diagonale di 16 pollici, nonché una risoluzione pari a 2.560 x 1.600 pixel. Per il resto, vale la pena notare che questo modello viene ora venduto a 2.599 euro anche su Amazon, dunque potreste volerci dare un'occhiata (considerando anche il fatto che non si passa per rivenditori).