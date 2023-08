Un notebook da gaming HP con GPU RTX Serie 30 a 679 euro? L'offerta Amazon

La pioggia di sconti Amazon su notebook da gaming non sembra volerne sapere di giungere al termine. Infatti, sul popolare store e-commerce risultano disponibili molteplici iniziative promozionali in tal senso. In questo contesto, potrebbe dunque magari interessarvi dare un'occhiata allo sconto su un notebook da gaming HP con GPU RTX Serie 30.

Più precisamente, il modello HP Gaming Victus 15-fb0002sl viene adesso venduto a un prezzo pari a 679,99 euro mediante la versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Da quest'ultimo sito Web si apprende che il prezzo più basso recente (negli ultimi 30 giorni su Amazon) era di 849,99 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 20%.

Non serve quindi effettuare chissà quale calcolo per comprendere che di mezzo c'è uno sconto di 170 euro. Tra l'altro, vale la pena notare che si fa riferimento a un modello indicato come "esclusiva Amazon", dunque potreste riscontrare difficoltà nel trovare questo notebook da gaming da altre parti. Il prodotto è quindi immancabilmente venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, dando un'occhiata alla scheda tecnica di HP Gaming Victus 15-fb0002sl, quest'ultima comprende, al netto della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, un processore AMD Ryzen 5 5600H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il display ha invece diagonale da 15,6 pollici e risoluzione Full HD.