Notebook da gaming HP OMEN con RTX 2060 scontato di 200 euro su Amazon

Dopo aver trattato alcuni sconti relativi a televisori, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni tecnologiche lanciate da Amazon. Infatti, quest'ultima ha avviato un'offerta legata a un notebook da gaming HP OMEN con GPU RTX 2060.

Più precisamente, il modello HP OMEN 15-ek0015nl viene proposto a un prezzo di 1499 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, solitamente il costo sarebbe pari a 1699,99 euro. Lo sconto è dunque del 12%, ovvero di 200,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa per rivenditori terzi.

Il notebook coinvolto monta un processore Intel Core i7-10750H, affiancato dalla succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB di memoria dedicata). Il display ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD. Troviamo poi 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld vende un modello simile a 1699 euro. Unieuro propone invece una variante con 1TB di SSD a 1699 euro (che grazie allo sconto extra del 5% direttamente in carrello diventano 1614,05 euro). In ogni caso, date un'occhiata alle specifiche dei singoli notebook, dato che, pur essendo simili, si tratta pur sempre di modelli diversi (ad esempio, il modello proposto da MediaWorld è il 15-ek0013nl, mentre quello di Amazon è il 15-ek0015nl).