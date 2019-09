Il notebook da gaming Legion Y720 con display 4K scontato di 900 euro su Amazon

Avete sempre tenuto d'occhio il mercato dei notebook da gaming ma non avete ancora trovato la soluzione che fa per voi? Ebbene, le ultime promozioni messe in atto da Amazon Italia potrebbero fare al caso vostro, visto che Lenovo Legion Y720 con display 4K è attualmente scontato di circa 900 euro sull'e-commerce della società di Jeff Bezos.

In particolare, stiamo parlando di un notebook da gaming di cui vi abbiamo già parlato ad ottobre 2018 nella nostra recensione di Lenovo Legion Y720. La caratteristica peculiare è sicuramente da ricercarsi nella risoluzione del display IPS: Ultra HD (3840 x 2160 pixel, 4K). Chiaramente, questa risoluzione può essere utilizzata anche per altri utilizzi oltre al gaming. Tuttavia, anche le altre caratteristiche tecniche non sono male, visto che troviamo un processore quad-core Intel Core i7-7700HQ operante alla frequenza massima di 2,8 GHz (in modalità Turbo arriva anche a 3,8 GHz), 16GB di RAM DDR4, una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 da 6GB GDDR5 e una memoria ibrida con SSD da 128GB e HDD da 1TB.

Attualmente, Lenovo Legion Y720 viene venduto a un prezzo di 999,99 euro su Amazon Italia, mentre in precedenza il costo era pari a 1899 euro (sconto di circa 900 euro). Insomma, per una certa tipologia d'utenza, potrebbe essere la giusta occasione per mettere le mani su un ottimo notebook da gaming.

Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che sui prodotti di questo tipo Lenovo implementa anche degli interessanti software pensati per i videogiocatori. Ad esempio, non manca un interessante "booster di rete", in grado di monitorare l'uso della banda e dare priorità alle sessioni di gioco online. Da non sottovalutare anche Lenovo Vantage, che, tra le altre cose, permette di effettuare in modo semplice l'aggiornamento del sistema e accedere alle informazioni legate alla garanzia. Chiaramente presenti anche i soliti programmi di Lenovo, tra cui fanno capolino Settings, App Explorer e Photo Master, che vanno a delineare un quadro software proprietario molto completo.