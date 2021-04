Notebook da gaming MSI con NVIDIA RTX 3060 in offerta al minimo storico su Amazon

Dopo aver riportato gli sconti Amazon sui TV e soundbar, il colosso di Seattle propone quest'oggi una promozione molto interessante su un notebook da gaming a marchio MSI, che raggiunge il minimo storico.

Si tratta dell'MSI GP66 Leopard, un notebook da gaming con schermo da 15,6 pollici IPS FHD con refresh rate di 144Hz, che può essere acquistato a 1999 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 2099 Euro di listino previsti dal produttore.

A livello tecnico troviamo il processore Intel i7-10870H, 16 gigabyte di RAM DDR4, SSD da 1 terabyte M.2 PCIe e la scheda grafica NVIDIA RTX 3060 con 6 gigabyte di memoria dedicata GDDR6.

La consegna, ovviamente gratuita, è prevista per giovedì 8 Aprile. Amazon nella scheda prodotto sottolinea che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime", ma non indica se sia dettato dall'imminenza delle festività Pasquali o meno.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che permette anche di aggiungere la protezione extra da due o tre anni semplicemente spuntando la casella dedicata e pagando un sovrapprezzo di 165,59 e 310,49 Euro nella scheda prodotto. Nessuna informazione invece sulla data di scadenza dell'offerta: come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.