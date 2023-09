Notebook da gaming con RTX 4050 a 1000 euro? Ecco l'offerta MediaWorld

Non ci sono solamente offerte MediaWorld su notebook con GPU RTX Serie 30 a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech. Infatti, il ben noto portale e-commerce ha avviato un ampio numero di iniziative promozionali in questo ambito. A tal proposito, si fa notare uno sconto su un notebook da gaming HP con GPU RTX 4050.

Più precisamente, il modello HP Victus 15-FA1016NL viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.049 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld, in cui viene indicato che è disponibile anche un ulteriore sconto di 50 euro con MW Club. In parole povere, per far scendere il prezzo del notebook attorno ai 1.000 euro, potrebbe interessarvi approfondire la pagina ufficiale del MediaWorld CLUB.

Per farvela breve, si fa riferimento al programma fedeltà legato alla carta CLUB. Per tutti i dettagli del caso relativamente a quest'ultima, potreste però voler approfondire direttamente le linee guida ufficiali di MediaWorld che spiegano il funzionamento del tutto. In ogni caso, tornando al notebook, dal sito Web della nota catena si apprende che usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 1.299,99 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.

Questo anche considerando la scheda tecnica di HP Victus 15-FA1016NL, visto che, al netto della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, questa comprende un processore Intel Core i5-13500H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel).