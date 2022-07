Notebook HP in offerta su Amazon, c'è OMEN da gaming con RTX 3070

Parallelamente all’offerta sul laptop da gaming Acer con RTX 3060, Amazon ha deciso di dare il via a un periodo di succosi sconti su computer portatili HP per ogni fascia di prezzo, da modelli dedicati al gaming a versioni entry-level per ufficio e scuola. Scopriamo assieme i vari notebook interessati.

Offerte Amazon su computer portatili HP

HP - PC 15s-eq2007sl Notebook, AMD Ryzen 3 5300U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 11, Schermo 15.6 FHD Antiriflesso, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 399,99 Euro

HP - PC Pavilion 15-eh0000sl Notebook, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Graphics, Windows 10 Home, Schermo 15.6" FHD IPS, Lettore Impronte digitali, Webcam, Argento: 549,99 Euro

HP - PC 15s-fq2004sl Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Schermo 15.6" FHD IPS, Webcam, Lettore Micro SD/SD, USB-C, USB, HDMI, Argento: 599,99 Euro

HP - PC 15s-eq3003sl Notebook, AMD Ryzen 7 5825U, 16GB DDR4, Display 15,6" FHD Antiriflesso, Wi-Fi, Bluetooth5, 512 GB PCIe NVMe™ M.2 SSD, Lettore di Schede, Webcam HD, Windows 11 Home, Argento: 699,99 Euro

HP - PC Pavilion 15-eh1001sl Notebook, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16 GB, SSD 1 TB, Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Display 15.6" FHD IPS Antiriflesso, USB-C, USB, HDMI, Argento: 849,99 Euro

HP - PC ENVY x360 15-eu0000sl Notebook Convertibile, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Schermo 15.6"Touch FHD, Lettore SD e Lettore Impronte Digitali, Nero: 999,99 Euro

HP - Gaming OMEN 16-c0002sl Notebook, AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16 GB, SSD 1 TB, AMD Radeon RX 6600M 8 GB, Windows 11 Home, Display 16.1" FHD 144 Hz, Audio Bang & Olufsen, USB-C, USB, HDMI, RJ-45, Nero: 1.299,99 Euro

HP – Gaming OMEN 16-c0003sl Notebook, AMD Ryzen 9 5900HX, RAM 32 GB, SSD 1 TB, NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB, Windows 11 Home, Display 16.1” QHD, Audio Bang & Olufsen, USB-C, USB, HDMI, RJ-45, Nero: 1.999,99 Euro

Nella maggior parte dei casi si pareggia o ci si avvicina al prezzo più basso di sempre registrato sul portale di e-commerce; per questa ragione, consigliamo caldamente di procedere con l’acquisto se siete interessati. Amazon si occupa sempre di vendita e spedizione, la consegna è gratuita e avviene anche in un giorno – a patto che siate abbonati a Prime – e il pagamento può essere completato a rate con Cofidis.

