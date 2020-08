Notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 scontato di 100 euro su Amazon

In seguito all'offerta relativa all'SSD Sabrent, torniamo a trattare le promozioni relative al mondo dei computer. Tuttavia, questa volta ci spostiamo in campo di portatili. Infatti, il prodotto coinvolto è il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3, che come si può evincere dal nome strizza l'occhio ai videogiocatori.

Il prezzo a cui viene proposto il dispositivo è pari a 899 euro su Amazon Italia. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il prezzo era di 999 euro. Stiamo quindi parlando di un possibile risparmio di 100 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il modello messo in offerta da Amazon Italia è il Gaming 3 15IMH05, che monta un processore Intel Core i5-10300H e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4GB di memoria GDDR6. Per il resto, troviamo uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), 8GB di RAM e 512GB di SSD. Non mancano 12MB di memoria Intel Smart Cache e il sistema operativo Windows 10 Home. La colorazione che rientra nella promozione di Amazon è quella Charmeleon Blue.

Se siete interessati al prodotto, vi consigliamo di consultare anche il sito ufficiale di Lenovo, dove potete trovare le specifiche complete del portatile.