Notebook Lenovo Ideapad con Intel Core i5 in offerta su Amazon

A qualche ora dalla promozione sull'SSD Crucial, segnaliamo un'altra offerta proposta da Amazon, questa volta su un notebook con display da 14 pollici targato Lenovo.

Si tratta del Lenovo IdeaPad S540, con schermo appunto da 14 pollici Full HD IPS, che può essere acquistato al prezzo speciale di 799,99 Euro, rispetto agli 829,99 Euro di listino, per un risparmio di 24 Euro, pari al 3%.

A livello tecnico siamo di fronte ad un portatile con processore Intel Core i5-1021U di decima generazione, accompagnato da 8 gigabyte di RAM (4GB soldered + 4GB DDR4) ed un SSD da 512 gigabyte. E' presente anche anche un sensore per le impronte digitali che renderà l'esperienza di utilizzo ancora più sicura. Ovviamente, come sistema operativo troviamo Windows 10 Home a 64-bit.

Nel momento in cui stiamo scrivendo è indicata la disponibilità solo per dieci unità, ed ordinando in 7 ore è possibile ottenere la consegna senza costi aggiuntivi con il Prime entro venerdì. Spuntando l'apposita casella sulla parte sinistra della scheda, inoltre, si possono aggiungere i due anni di copertura da danni accidentali al prezzo di 82,09 Euro.

L'offerta non è certo miracolosa, contando il mercato, ma viste le specifiche tecniche del computer ci sentiamo di raccomandarla a coloro che sono alla ricerca di un PC di questo tipo.