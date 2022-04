Quali notebook hanno il metallo liquido? Asus ROG li produce da tre anni

Sin dall'arrivo della nuova generazione di console non si fa che parlare degli enormi benefici del metallo liquido utilizzato al posto della tradizionale pasta termica. In effetti, il sistema di raffreddamento di PS5 ha catturato l'attenzione di utenti e addetti ai lavori. Ma lato PC?

L'utilizzo di questo tramite termoconduttivo, estremamente più efficiente rispetto alle paste più comuni in commercio, risale già a molti anni fa, quando veniva usato principalmente nel contesto del delid, una pratica che consiste nell'apertura del guscio metallico dalle CPU desktop per sostituire la pasta applicata di fabbrica tra il die e l'heatspreader. Ben più recente è il suo utilizzo nel segmento laptop, dove le difficoltà nella usa implementazione non sono poche.

Infatti, trattandosi di composti a base metallica, la loro applicazione all'interno di dispositivi che possono essere riposti in posizioni insolite (per esempio in verticale in uno zaino) richiede una maggiore attenzione nell'evitare eventuali fuoriuscite dalla sede preposta, poiché potrebbero causare problematiche anche gravi all'intero sistema.

Un produttore che non si è mai fatto intimorire, in questo settore, è Asus con la sua divisione ROG. Pensate che proprio in questi giorni, ROG spegne la terza candelina proprio nell'utilizzo del metallo liquido nei suoi portatili. Un traguardo reso possibile da anni di studi e applicazioni pratiche. Già nel 2017, Asus iniziò a sviluppare soluzioni che permettessero non solo l'applicazione ma anche l'automazione del processo stesso, in modo da consentire la commercializzazione in tutta sicurezza. Ci vollero due anni per riuscire a ottenere i primi modelli commerciali pronti a questo nuovo capitolo, il ROG G703 e il ROG Mothership GZ700.

Grazie al liquid metal, questi portatili furono in grado di gestire in maniera più efficiente le temperature, con enormi benefici sia in termini di prestazioni termiche che acustiche, con ventole chiamate in causa meno e a velocità ridotte.

Nel 2020 avvenne la consacrazione definitiva, raggiunta tramite ulteriori accortezze in termini di sicurezza e affidabilità. Venne aggiunto un perimetro di spugna alto appena 0,1 mm intorno al die della CPU e l'esperienza guadagnata sul campo permise ad Asus di dotare tutti i laptop della serie ROG con processori Intel di decima generazione di metallo liquido.

Nel 2021, anche i laptop ROG con CPU AMD vennero dotati di questa soluzione di trasferimento termico e si riuscì ad applicarlo commercialmente con successo anche sulla GPU dello Strix G Advantage Edition.

Arrivando al presente, oggi il metallo liquido è presente su tutte le CPU dei notebook ROG e sulla GPU di uno dei modelli più interessanti della gamma attuale, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione del ROG Zephyrus G14. Inoltre, sempre quest'anno si è celebrato l'arrivo del metallo liquido per la prima volta su un tablet, o meglio, su un convertibile. Parliamo del ROG Flow Z13, un incredibile ultraportatile di ultima generazione dotato di porta per la connessione anche con una GPU esterna.

Per saperne di più, potete dare un'occhiata alla lista completa sul sito ufficiale Asus ROG.