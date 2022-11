Notebook MSI Prestige da 15,6 pollici con RTX 3050 in sconto su Amazon per il Black Friday

A qualche ora dalla nostra notizia sullo sconto proposto sull'MSI Pulse GL76, torniamo a spulciare il catalogo delle promozioni di MSI per segnalare un'offerta molto interessante che riguarda un altro notebook.

Questa volta il protagonista è l'MSI Prestige 15, nella configurazione con Intel Core i7, RTX 3050 ed SSD da 1 terabyte:

MSI Prestige 15 A12UC-043IT, Notebook 15.6" FHD, Intel I7-1280P 14 Core, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.249 Euro (1.799 Euro)

Anche in questo caso, la consegna viene garantita a stretto giro di orologio per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi. La promozione scadrà tra 4 giorni o all'esaurimento delle scorte disponibili, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.

Non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, ma si può optare per quello di Cofidis direttamente al check-out, alle condizioni previste. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia per due anni da danni accidentali al prezzo di 103,39 Euro.

