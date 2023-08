Un notebook con RTX 3060 a 899 euro? È possibile con l'offerta esclusiva Amazon

In vista di settembre 2023, non ci sono solamente gli sconti Amazon su iPad a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, il ben noto store e-commerce ha avviato un ampio numero di iniziative promozionali relativamente a questa tipologia di prodotti, tra cui troviamo un notebook con GPU RTX 3060 a un prezzo interessante.

Più precisamente, il modello Acer Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY viene adesso proposto a un prezzo pari a 899 euro mediante la versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy. Dal sito Web di Amazon Italia si apprende che il prezzo più basso recente (ovvero negli ultimi 30 giorni) è stato di 999 euro. Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 10%, per uno sconto di 100 euro.

Non è però più di tanto l'offerta in sé a poter attirare l'attenzione, quanto il fatto che il costo del prodotto risulta competitivo, se si considera che si fa riferimento a un notebook da gaming che dispone della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060. Si tratta insomma di un dispositivo in grado di fornire soddisfazioni lato gaming, che tra l'altro viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Guardando alla scheda tecnica di Acer Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY, quest'ultima comprende anche un processore Intel Core i7-11370H, nonché 16GB di RAM e 512GB di SSD. Per maggiori dettagli sul prodotto, però, potrebbe interessarvi consultare direttamente il portale ufficiale di Acer, visto che in quel contesto si scende maggiormente nel dettaglio.

