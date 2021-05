Notebook, vendite e spedizioni record rispetto allo scorso anno

Mentre iniziamo a sfregarci le mani in vista dell'arrivo sul mercato delle prime soluzioni con a bordo i nuovi processori Intel Tiger Lake-H, iniziano a emergere gli eccellenti risultati sulle spedizioni del Q1 2021.

Secondo uno studio effettuato da Strategy Analytics, è emerso che il mercato dell'informatica in mobilità è in un ottimo stato di salute, andando a migliorare i già ottimi risultati dello scorso anno.

Nel primo trimestre dell'anno infatti, si sono registrate 68.2 milioni di spedizioni globali di portatili, quasi il doppio rispetto ai 37.8 milioni dello stesso periodo del 2020, con una proiezione anno su anno dell'81% in più. Si tratta di cifre da capogiro e di risultati che a prima vista potrebbero risultare addirittura paradossali data la carenza di componenti.

In realtà già precedenti studi avevano evidenziato come le spedizioni globali anche a livello di hardware siano aumentate nel corso della pandemia. Parte del problema della carenza infatti è proprio la spropositata domanda, certamente superiore alle aspettative ed evidentemente anche alle potenzialità dell'industria.

Curiosi anche i risultati segmentati per piattaforma, che evidenziano un calo nell'adozione di Windows 10 come sistema operativo, con un passaggio dall'80% del 2020 al 73% del 2021, a beneficio di soluzioni come Chrome OS e i nuovi MacBook con chip M1.