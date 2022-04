Nothing annuncia Another (1), uno smartphone 'assolutamente privo di ispirazione'

Dopo aver annunciato il Nothing Phone (1) lo scorso 23 marzo, Nothing è tornata oggi alla carica con un nuovo annuncio in campo smartphone, mostrando il telefono più noioso del mondo, Another (1). La compagnia ha persino mostrato un primo render dello smartphone, le cui specifiche tecniche potrebbero essere annunciate prossimamente.

Stando al tweet di annuncio dello smartphone, che potete leggere in calce o su Twitter, Another (1) sarà uno smartphone qualsiasi: Nothing spiega infatti che "Avrai già visto un telefono come questo. Che noia. Assolutamente privo di ispirazione. Incredibilmente convenzionale. Proprio come tutti gli altri. È Just Another (1).".

Nothing ha anche pubblicato la pagina prodotto di Another (1) sul proprio sito web. Sfortunatamente, però, dalla pagina sul portale dell'azienda scoprima che Another (1) è solo un pesce d'aprile: "Just Another (1) è in arrivo... Mai. Scherzi a parte, è molto facile seguire quello che fanno gli altri, ma non è una cosa che ci rappresenta. Ma cos'è in arrivo in realtà? Phone (1). E non è come tutti gli altri. Estate 2022".

Insomma, Another (1) non è altro che il pesce d'aprile della campagna marketing di Nothing Phone (1): uno scherzo decisamente riuscito, anche grazie alla campagna social degli scorsi giorni, che aveva costruito una certa attesa tra i fan dell'azienda per un annuncio che sarebbe arrivato proprio nella giornata di oggi.

Con il "pesce" di Another (1), comunque, Nothing ha confermato che Phone (1) uscirà in estate, pur senza fornire una finestra di lancio più dettagliata. Purtroppo, poi, l'azienda non si è ancora sbottonata sulle caratteristiche tecniche del suo primo smartphone.