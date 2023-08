Nothing annuncia il suo sub-brand low cost CMF: in arrivo smartwatch e altro

Arriva così, in una apparentemente tranquilla, perlomeno per il mondo Tech, serata italiana di inizio agosto 2023, un annuncio importante da parte di Carl Pei e soci. Infatti, Nothing ha ufficializzato il sub-brand low cost CMF. Sì, avete capito bene: tra non molto arriveranno ulteriori prodotti.

Freschi delle recensioni di Nothing Phone (2), Carl Pei e soci hanno infatti, un po' a sorpresa, scelto la giornata del 3 agosto 2023 per comunicare, mediante un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Nothing relativo al Community Update del Q2 2023, i prossimi passi a livello di prodotti Tech, che comprendono anche una tipologia di dispositivo inedita per il brand.

Si fa infatti riferimento al futuro arrivo di uno smartwatch, mercato in cui Nothing non si è ancora inserita finora. A farlo sarà dunque il sub-brand CMF, che ricordiamo ancora una volta mira a proporre prodotti budget-friendly. Non arriverà però solamente un dispositivo di questo tipo, considerando che si è già fatto riferimento anche al futuro lancio di auricolari.

Tra l'altro, sembra che non dovremo aspettare molto per vedere concretamente i primi dispositivi, in quanto si prevede un lancio entro fine 2023. L'obiettivo indicato direttamente da Carl Pei relativamente a CMF by Nothing è quello di "rendere il design migliorato maggiormente accessibile". Da notare il fatto che la sigla "CMF" sta per "Color, Material and Finish" e che ulteriori dettagli su ciò che verrà effettivamente prodotto dal sub-brand arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Per il resto, chiaramente ci sono delle differenze importanti col brand Nothing in sé, considerando che lo stesso Pei ha sottolineato quanto il "marchio principale" continuerà a focalizzarsi su innovazioni a livello di design e su esperienze Premium. Inoltre, CMF è associato a un team diverso, quindi non dovrebbe "distrarre" troppo il lavoro dall'altro lato.



Risulta in ogni caso interessante notare come, nonostante Nothing sia un'azienda di successo, la fondazione di quest'ultima sia avvenuta nell'ottobre del 2020, quindi non molto tempo fa. Tuttavia, è già arrivata l'ora di un sub-brand, che tra l'altro agli appassionati di tecnologia non può che riportare alla mente la questione Nord in casa OnePlus (con tutte le differenze del caso).