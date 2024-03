Nothing annuncia The Community Edition Project: potete co-creare uno smartphone!

Sono passate alcune settimane dalla pubblicazione della nostra recensione di Nothing Phone (2a). Ora l'azienda ha annunciato The Community Edition Project, definito come "il primo progetto di co-creazione di smartphone al mondo".

Di cosa si tratta? Nothing ha ideato un'iniziativa di cooperazione con la community per consentire a quest'ultima di progettare, costruire, confezionare, personalizzare e lanciare una nuova variante di Phone (2a). Le persone interessate potranno candidarsi a partire dal 26 marzo 2024, quando verranno aperte le iscrizioni alla Fase 1 per l'Hardware Design.

Superata la realizzazione di un nuovo look, si passerà alla Fase 2, ovvero quella del Wallpaper Design. Questa consiste nel progettare una serie di sfondi che vadano a integrarsi con il design dell'hardware scelto. La Fase 3 riguarderà invece il Packaging, mentre la Fase 4, quella che inizierà a luglio 2024, riguarderà la campagna Marketing. Tutto questo per realizzare la Phone (2a) - Community Edition.



Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing, ha dichiarato: "Crediamo in un futuro in cui i confini di ciò che è un'azienda e ciò che è la sua community saranno superati e, si spera, diventeranno una cosa sola. In futuro, forse la community potrà anche contribuire al codice di Nothing OS o creare altri prodotti con noi". I piani sono insomma ambiziosi.

"Dobbiamo credere nelle persone e nella democratizzazione dell'informazione e della conoscenza. Credo che questa sarà una grande opportunità per espandere la nostra community. Si tratta di un progetto di collaborazione di design e marketing che sono certo attirerà molte nuove menti creative. Sono entusiasta di vedere cosa costruiremo insieme", ha concluso Pei. Per maggiori dettagli, potete consultare il sito Web ufficiale di Nothing.

