Nothing apre coda preordini Phone (1): come ottenere accesso prioritario

La strategia di Nothing per il lancio del suo primo smartphone Phone (1) è ormai chiarissima: renderlo disponibile solo su invito, almeno per una fase iniziale. A tale proposito, proprio oggi Nothing ha lanciato il sito per registrarsi alla lista di utenti interessati al pre-ordine del dispositivo mobile.

Come annunciato dalla stessa società londinese tramite Twitter, per avere la possibilità di ordinare il Nothing Phone (1) immediatamente in seguito all’evento di lancio del 12 luglio sarà necessario visitare il sito ufficiale Nothing e registrarsi per dichiarare il proprio interesse per lo smartphone, unendosi poi alla lista di attesa.

Una volta raggiunta la cima della lista d’attesa, nella mail usata per la registrazione si riceverà un invito ad acquistare un pass per il preordine con un deposito iniziale, con il quale si avrà la certezza della possibilità di pre-ordinare il Phone (1) subito dopo la presentazione ufficiale. Il deposito, ovviamente, verrà poi detratto dal prezzo finale; inoltre, questo pass consentirà di accedere a “ricompense esclusive” ancora ignote.

Insomma, Carl Pei sta seguendo la strategia adottata per il primo OnePlus. Riuscirà a riscuotere lo stesso successo e distinguersi nuovamente dal resto del mercato smartphone? Fino a oggi Nothing Phone (1) ha certamente catturato moltissimi utenti, specialmente dopo la pubblicazione del primo video hands-on, ma sarà il debutto a determinare il vero successo del prodotto.

Proprio ieri, 23 giugno 2022, sono apparsi in rete alcuni dettagli su chipset e RAM in dotazione al Phone (1).