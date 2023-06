Nothing ha un asso nella manica: nel 2023 arriva anche Nothing Watch (1)?

Mentre continuano ad emergere altri dettagli di Nothing Phone (2), alcuni nuovi rumor pubblicati in rete riferiscono che la società di Carl Pei potrebbe avere un asso nella manica per i propri utenti.

Dopo Nothing Phone e Nothing Ear, infatti, la compagnia potrebbe lanciare uno smartwatch.

Il nuovo rapporto di StuffListings su Twitter si basa su un marchio “CMF by Nothing” che la società avrebbe depositato in precedenza e che è classificato come smartwatch, un riferimento molto chiaro a ciò che potrebbe presentare prossimamente.

Ovviamente il fatto che Nothing abbia depositato un marchio di questo tipo non significa che automaticamente il dispositivo vedrà la luce. Ad esempio, Apple aveva depositato il brand xrOS ma alla fine si è scoperto che il sistema operativo per Vision Pro ha un nome diverso.

Al di la del (presunto) nome, però, non si sa molto sul dispositivo: Nothing però è nota per i suoi prodotti tech di fascia media ed è facile intuire che anche lo smartwatch possa seguire la stessa falsariga. Resta da capire che tipo di specifiche saranno proposte e soprattutto che prezzo.

Improbabile però vederlo tra i protagonisti dell’evento Nothing del prossimo Luglio, che dovrebbe focalizzarsi principalmente su Nothing Phone (2) e che seguiremo su queste pagine.