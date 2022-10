Nothing aumenta del 50% il prezzo degli Ear 1: costeranno 149 Dollari

L’amministratore delegato di Nothing, Carl Pei, ha annunciato tramite Twitter che la sua compagnia a causa di un “aumento dei costi” è costretta a rimodulare il prezzo degli auricolari Nothing Ear 1 del 50%.

Il nuovo prezzo, attivo a partire dal 26 Ottobre, passerà a 149 Dollari dagli attuali 99 Dollari, ed almeno nel momento stiamo scrivendo non è chiaro come verrà convertito il nuovo listino per il mercato europeo ed italiano. Nessuna variazione, invece, per Nothing Phone 1 annunciato di recente, per cui il costo resterà lo stesso.

In una serie di tweet inviati dopo l’annuncio, Pei è tornato sulla questione ed ha affermato che l’aumento dei prezzi è legato ai costi di ricerca e sviluppo che la compagnia ha sostenuto durante il processo di progettazione e che sta sostenendo nel post-lancio. “Quando abbiamo iniziato a svilupparlo, avevamo solo 3 ingegneri”, ha affermato il CEO. “Un anno dopo, ne abbiamo 185. Durante questo periodo, Ear 1 ha ricevuto 15 aggiornamenti di firmware ed è un prodotto completamente diverso da quando lo abbiamo lanciato.”

Non viene citata l’inflazione come motivo scatenante di questa scelta, ma è innegabile che la situazione economica abbia influito. Proprio qualche ora fa, è arrivato l’annuncio che Microsoft sta iniziando a tagliare il personale proprio per fare fronte al periodo non roseo.