Nothing, l'azienda di Carl Pei acquista Essential di Andy Rubin

Arriva così, in un lunedì sera apparentemente tranquillo, una notizia che potrebbe portare a novità interessanti per quel che concerne il mondo degli smartphone. Infatti, Nothing, l'azienda dell'ex OnePlus Carl Pei, ha comprato una realtà importante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Google e SlashGear, l'azienda di Carl Pei ha acquistato ciò che rimaneva della nota società Essential, il progetto non andato esattamente a buon fine del creatore di Android (Andy Rubin). I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente di questo brand, dato che quest'ultimo aveva dato vita allo smartphone Essential Phone e stava lavorando all'ambizioso Project GEM. L'azienda era ben vista da un certo tipo di pubblico anche per via della sua puntualità a livello di aggiornamenti software legati alle patch mensili e alle major release di Android.

Purtroppo per Andy Rubin e soci, le cose non si sono messe nel migliore dei modi e all'inizio del 2020 Essential aveva annunciato che l'attività sarebbe stata chiusa gradualmente. Adesso che Nothing e Carl Pei hanno in mano il brand, gli appassionati del mondo degli smartphone possono tornare a sognare. Difficile tuttavia dire se Project GEM potrebbe tornare, magari in una veste diversa, ma staremo a vedere.

In ogni caso, a quanto pare la vendita si sarebbe conclusa il 6 gennaio 2021. Per il resto, ricordiamo che domani 16 febbraio 2021 scadrà il misterioso countdown di Nothing.