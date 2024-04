Nothing e Carl Pei pronti a un grande annuncio: di cosa si tratta?

In seguito all'annuncio di Nothing The Community Edition Project, il brand di Carl Pei torna a svelare novità. O meglio, c'è un grande annuncio in previsione.

Nothing ha infatti svelato un prossimo evento dal motto "Play date", che andrà in scena nella giornata del 18 aprile 2024. Come ben potete immaginare, al momento in cui scriviamo i dettagli su quanto verrà annunciato sono pochi. In un comunicato stampa, si fa riferimento a un "Community Update", ma non si spiega altro.

Per l'occasione, Nothing ha pubblicato l'immagine che vedete in apertura, in cui si notano le mascotte scarabeo e rana. Certo, è tutto molto vago, ma il mondo degli appassionati di tecnologia è sempre pronto alle indiscrezioni. Questa volta, però, probabilmente è bene non pensare a un Phone (3), considerando anche che la recensione di Nothing Phone (2a) è uscita da poco.

Tutto fa pensare, insomma, agli auricolari Nothing Ear (3), dato che si vocifera già da tempo di questi ultimi e nel 2023 la presentazione di Nothing Ear (2) era stata accompagnata dall'immagine di uno scarabeo. Si tratterà davvero di questo prodotto? Staremo a vedere: nel frattempo, potete fare riferimento al portale ufficiale di Nothing per maggiori dettagli sull'evento (c'è anche un pulsante "Notificami" per restare aggiornati).

