Nothing, Carl Pei a ruota libera: 'i consumatori pensato che gli smartphone siano noiosi'

Nothing Phone (1) sembra un successo, almeno per quanto riguarda il pubblico, con più di 150.000 preordini in tutto il mondo. Forte di questo risultato, nelle scorse ore il fondatore di Nothing Carl Pei si è tolto qualche sasssolino dalla scarpa, tornando a criticare il mercato smartphone.

Durante un'intervista ad Engadget, infatti, Pei ha spiegato di sentire la mancanza dei grandi keynote e degli annunci del passato, che sono stati sostituiti da una forma di comunicazione più noiosa, la quale sottenderebbe il fatto che il settore smartphone stesso sia ormai stagnante da qualche tempo.

Pei ha infatti spiegato che "quando parlo con i consumatori, anche loro sono diventati piuttosto indifferenti. Quando abbiamo fatto dei "focus group", alcuni consumatori hanno detto di essere convinti che i produttori trattengano alcune nuove feature per i loro smartphone solo per avere qualcosa di nuovo per la generazione successiva. Non è vero, ma se i consumatori percepiscono così il nostro settore è perché sono annoiati".

La colpa di questa noia di fondo del mercato smartphone dipende dal fatto che, al momento, esso sarebbe dominato da Apple, Google e Samsung, specie dopo che LG e HTC hanno lasciato il settore. Secondo Pei, infatti, nessun'altra compagnia, come Xiaomi, OPPO-OnePlus, Huawei e tutti gli altri produttori cinesi, sarebbe in grado attualmente di competere con i colossi della telefonia.

Per quanto, secondo Pei, Nothing sta "cercando di portare le persone indietro nel tempo, a quando si sentivano più ottimiste riguardo al futuro dei gadget. Speriamo di spegnere un po' il cervello e riaccendere l'intuizione".

Per raggiungere questo obiettivo, Nothing ha deciso di focalizzarsi su un design diverso e poco convenzionale rispetto allo standard dei device Android, che non si sposa con delle caratteristiche da top di gamma ma che punta a "rimanere impresso per un po' nella mente delle persone". In effetti, sembra proprio che Nothing sia riuscita nel suo intento, grazie ai 900 LED del pannello posteriore di Nothing Phone (1).