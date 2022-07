Anche Nothing cede al fascino degli NFT, ma gli utenti non apprezzano

Mentre emergono sempre più dettagli su Nothing Phone (1), la società di Carl Pei ha annunciato i Community Dots, vale a dire la sua prima iniziativa legata al mondo dei token non fungibili che debutteranno domani.

Il 7 Luglio 2022 infatti sarà disponibile il primo NFT di Nothing, battezzato Black Dot, che sarà a disposizione degli investitori in anteprima e poi per coloro che hanno deciso di preordinare lo smartphone che esordirà la prossima settimana. Gli interessati non dovranno fare altro che registrarsi tramite l’indirizzo dedicato per ottenerne due.

Di cosa si tratta? Di una clip con un cubo trasparente che ruota, la cui particolarità è dettata dal puntino nere presente al centro. Nulla di particolarmente eclatante quindi. Dopo averli messi a disposizione delle due categorie di clienti in questione, saranno disponibili su OpenSea. Secondo quanto riferito, coloro che posseggono un determinato numero di NFT potrebbero essere in grado di partecipare ad eventi o ad accedere con anticipo ai prodotti.

Gli utenti però non sembrano aver apprezzato molto l’iniziativa ed i commenti sotto al thread di Twitter non mostrano molto positivi. "Basta dare i caricabatterie all'interno della scatola invece di questo", ha scritto un utente di Twitter, a cui fa ecc un altro secondo cui “sarebbe stato meglio vendere quel cubo piuttosto che un NFT”. Altri spiegano che “la gente non lo vuole perché non è affatto correlato al telefono. Per favore, dateci qualcosa di correlato al telefono”.