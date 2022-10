Nothing chiede agli utenti se dovrebbe produrre queste cuffie

Mentre gli appassionati del mondo tech si preparano alla presentazione degli auricolari Nothing Ear (stick), Carl Pei e soci sono rimasti ammaliati da un concept realizzato da alcuni fan del brand.

In particolare, come fatto notare inizialmente da nientemeno che Carl Pei su Twitter, le immagini condivise sul Web da Yanko Design hanno attirato sin da subito l'attenzione delle figure di spicco di Nothing. D'altronde, le cuffie a padiglione immaginate nel concept non passano di certo inosservate a livello di design.

Da notare anche il fatto che tutto è stato pensato per seguire il classico stile Nothing, tanto che l'interfaccia Glifo è posta sui padiglioni. Nell'idea del concept, quest'ultima può segnalare alle altre persone se chi indossa le cuffie sta ascoltando musica o se può conversare "senza problemi". Non passano inoltre chiaramente inosservati gli inserti trasparenti.

Il concept immagina poi una base di ricarica wireless in cui posizionare le cuffie, ovviamente dal design futuristico. Insomma, le idee non mancano di certo a Yanko Design e l'account Twitter di Nothing ha chiesto agli utenti se dovrebbe procedere alla realizzazione di un prodotto di questo tipo. Chiaramente risulta difficile per il momento dire se effettivamente l'azienda seguirà questa strada o meno, ma quel che è certo è che il concept non è passato inosservato.