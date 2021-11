Nothing ha ben 'cinque prodotti in sviluppo': cosa porterà sul mercato?

Il successo degli auricolari Nothing Ear (1) ha fatto sì che l’utenza di tutto il mondo si interessasse maggiormente al nuovo brand fondato da Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus. Ora gli occhi sono puntati sul suo futuro, dunque sui dispositivi che presenterà sul mercato. Al momento, conferma l’azienda, ce ne sono “cinque in fase di sviluppo”.

A rivelare questo dettaglio è stato il vicepresidente e direttore generale di Nothing India Manu Sharma durante un’intervista con India Today, ripresa da MySmartPrice. Da tale contesto citiamo: “Nel percorso che ci attende, la nostra missione è costruire per il futuro. Stiamo proseguendo molto rapidamente in termini di costruzione di una serie di prodotti, ne abbiamo già cinque in fase di sviluppo”. Inoltre, Sharma ha già chiarito che il design sarà sempre e comunque iconico, esattamente come per gli auricolari Nothing Ear (1).

Dunque, il numero di dispositivi Nothing in arrivo sul mercato è noto, ma quando approderanno esattamente? Sharma non ha riferito alcun dettaglio in merito alle tempistiche esatte; tuttavia, è altamente probabile che almeno uno o due tra questi prodotti appariranno nei negozi nel 2022.

Altra domanda importante è la seguente: di quali dispositivi si parla? Nel corso di ottobre abbiamo già discusso del possibile lancio di smartphone e powerbank Nothing, con il primo che sembra essere quasi certo alla luce della collaborazione tra Nothing e Qualcomm, mentre il secondo è un accessorio utile e facile da realizzare. Nel medesimo mese si è poi parlato dello smartwatch Nothing Wrist (1), anch’esso presumibilmente in fase di lavorazione. Mancano quindi due prodotti alla lista, dei quali anche i più attenti tipster del settore sanno poco o nulla. Insomma, rimane questo pizzico di sorpresa.

Ricordiamo che in questi canali potrete anche trovare la recensione di Nothing Ear (1).