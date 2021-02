Nothing annuncia partnership con Teenage Engineering per l'estetica dei futuri prodotti

Nothing, l’azienda dell’ex OnePlus Carl Pei, ha aggiunto un nuovo nome alla lista di brand partner che lavoreranno per portare tra 2021 e 2022 molti nuovi dispositivi sul mercato, a partire dai rumoreggiati auricolari True Wireless attesi per questa estate che potrebbero essere prodotti proprio dal nuovo collaboratore: Teenage Engineering.

La casa svedese conosciuta per la sua vasta gamma di cuffie, radio e soprattutto sintetizzatori come il famosissimo e simpaticissimo OP-1, come dichiarato da Pei stesso sarà uno dei partner fondatori di Nothing e guiderà il lavoro sull’estetica dei futuri prodotti della nuova società, tanto che le due parti avrebbero già preparato una roadmap “unica e fedele alla visione di Nothing”, ovvero di prodotti tech che si uniscano con la vita quotidiana senza essere troppo vistosi, anzi rimanendo essenziali alla loro funzione. Considerata la linea di prodotti di Teenage Engineering, Nothing sarebbe decisamente su una buona strada.

Anche il co-fondatore e CEO di Teenage Engineering Jesper Kouthoofd ha detto la sua su questa partnership: “Quando Carl [Pei] mi ha parlato per la prima volta della visione di Nothing, ricordo di essere stato super entusiasta di pensare a come questo sarebbe stato tradotto nell'identità di design dei prodotti. Dopo mesi di ricerca e sviluppo, ora siamo in un luogo in cui credo che avremo qualcosa di eccitante da mostrare al mondo”.

La sfida ora consisterà nel lanciare un primo prodotto di successo, sia a livello di funzioni che a livello estetico dato che i presupposti attuali farebbero pensare proprio che quest’ultimo aspetto sarà fondamentale per Nothing. Sebbene non ci sia ancora nulla di concreto, infatti, al momento la lista di aziende partner e investitori è senz’altro degna di nota: Nothing conta infatti sul supporto dello YouTuber Casey Neistat, il co-fondatore di Twitch Kevin Lin, il CEO di Reddit Steve Huffman e una delle prime acquisizioni fatte è quella del brand Essential, noto per avere lanciato il primo smartphone con notch e per la politica aziendale sugli aggiornamenti di tale dispositivo.

Ora che anche gli utenti possono investire su Nothing, non ci resta dunque che attendere altre novità dallo stesso brand.