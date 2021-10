Nothing, ecco come potrebbe essere lo smartwatch Wrist (1) con WearOS

Dopo l'ufficialità di Nothing Ear (1), il nuovo brand creato da Carl Pei e la sua filosofia hanno assunto finalmente dei contorni più concreti. Per questo motivo, iniziano ad aumentare di volume anche i primi rumor sul prossimo dispositivo dell'azienda.

Al centro delle indiscrezioni attualmente ci sarebbe un altro dispositivo indossabile. Per l'esattezza, parliamo del presunto Nothing Wrist (1). Il concept recentemente apparso in rete, firmato da Yanko Design, mostra un dispositivo a impronta quadrata con vertici smussati e spigoli vivi, schermo con rapporto pieno sulla superficie e una cassa completamente trasparente, in pieno stile Nothing, proprio come sottolineato nella nostra recensione dei Nothing Ear (1).

Il modello illustrato ammicca fortemente all'iconico design degli Apple Watch, con un dialer rotondo laterale e un tasto fisico sottostante. Interessanti i bordi trasparenti che, come negli auricolari TWS già prodotti, presentano una scritta perimetrale con il nome del prodotto.

Al suo interno il designer suggerisce la presenza di WearOS, il sistema operativo per smartwatch sviluppato da Google e recentemente tornato in primissimo piano grazie alla partnership siglata con Samsung per la sua nuova generazione di indossabili. A questo proposito, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Chiaramente si tratta di concept, quindi siamo nel campo della più fervida immaginazione. Per quel che vale, però, Carl Pei si è distinto nel corso del tempo anche per essere una persona particolarmente attenta ai dettagli e ai desideri dell'utenza. Chissà che non possa trarre ispirazione proprio da queste immagini per il suo prossimo prodotto.