Nothing concede 'sneak peek' di Phone (1): teaser svela qualche dettaglio su design

Con l’annuncio della data di lancio di Nothing Phone (1), il primo smartphone della società fondata da Carl Pei, è iniziata anche una campagna pubblicitaria più intensa a tema pappagalli. L’ultimo post tra i vari pubblicati, tuttavia, si distingue per la presenza di qualche dettaglio del design posteriore del dispositivo.

Come potete vedere dall’immagine in calce alla notizia, pubblicata sui profili Twitter e Instagram della società londinese, i protagonisti dell’ultimo teaser sono due parrocchetti posati proprio sulla parte superiore del Nothing Phone (1) in versione bianca. I dettagli che si notano con sufficiente chiarezza sono pochi, ma essenziali: le linee sembrano riprese dagli ultimi iPhone e propongono bordi piatti assieme ad angoli arrotondati e frame in metallo, realizzato completamente in alluminio riciclato come svelato da Nothing nello stesso thread Twitter.

Si nota poi la presenza di una lente della fotocamera posteriore in alto a destra, con accanto quello che sembra essere il flash LED rotondo e, verso il centro, un altro modulo non specificato che, tuttavia, non sembra essere parte della fotocamera. Ricordiamo che le specifiche tecniche del retro vedono al momento la dotazione di un sensore principale da 50 megapixel, un secondario da 8 MP e una terza lente da 2 MP. Ovviamente tutto ciò verrà confermato a tempo debito ma, per ora, avere una “sneak peek” di questo tipo farà certamente piacere ai fan del brand che aspettano soltanto il debutto di Nothing Phone (1).

A proposito di quest’ultimo, sappiate che Nothing Phone (1) supporterà la ricarica rapida fino a 45W.