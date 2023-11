Nothing conferma: 'Android 14 su Phone(2) entro fine 2023', ma le novità saranno poche

L'aggiornamento dei Nothing Phone ad Android 14 sta procedendo a rilento. Lo si era intuito già dalle prime versioni beta del nuovo sistema operativo, arrivate con mesi di ritardo rispetto alla concorrenza, e ora lo si può vedere anche con la versione stabile di NothingOS 2.5, basata su Android 14, che sembra ancora ben lungi dal lancio.

Tuttavia, è anche evidente che in casa Nothing qualcosa si stia muovendo: nelle scorse ore, infatti, GSMArena ha riportato il rilascio della Open Beta 2 di NothingOS 2.5, che - come abbiamo già detto - introduce Android 14 anche su Nothing Phone(2) e Nothing Phone(1). Per il momento, comunque, la seconda Open Beta di NothingOS 2.5 è arrivata solo sullo smartphone di nuova generazione di Carl Pei e soci.

Come spiega un post sul forum della community di Nothing, l'obiettivo dell'azienda è quello di rilasciare NothingOS 2.5 entro fine 2023 in versione stabile. Non è chiaro se la compagnia parli di un rilascio limitato solo a Nothing Phone(2) o se invece si riferisca ad entrambi i suoi smartphone. In ogni caso, con meno di due mesi alla fine dell'anno, Carl Pei e i suoi dovranno sbrigarsi a terminare lo sviluppo del loro sistema operativo se desiderano tenere fede alla deadline auto-imposta.

In ogni caso, non aspettatevi che NothingOS 2.5 apporti grandi miglioramenti al (già ottimo, questo va detto) sistema operativo di Nothing. L'aggiornamento ad Android 14, infatti, porterà con sé alcuni upgrade all'Interfaccia Glifo, che ora supporta Google Calendar, i countdown e i timer, e che presenta anche una serie di nuove animazioni che si attivano quando vengono utilizzate le funzioni NFC dello smartphone.

Tra le altre novità abbiamo un miglioramento del doppio tocco del pulsante di accensione di Nothing Phone(1) e (2), che ora funziona come il Pulsante Azione di iPhone 15: premendo due volte il tasto di accensione dello smartphone, infatti, quest'ultimo eseguirà un'azione preimpostata dall'utente a scelta tra una serie di possibilità diverse. Infine, sono state migliorate le gesture a tre dita e sono stati introdotti diversi fix per i principali bug di sistema.