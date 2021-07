Nothing conferma nuovi dettagli sugli auricolari Ear 1: ecco quanto costeranno

Nothing continua a rivelare piccoli pezzi del puzzle che compone gli auricolari TWS Nothing Ear (1), il primo dispositivo che l’azienda di Carl Pei rilascerà sul mercato. Tra gli ultimi dettagli diffusi ufficialmente in rete ci sono la conferma del design trasparente da noi già visto con un altro teaser e, soprattutto, il prezzo ufficiale.

In un comunicato giuntoci nelle ultime ore, Nothing ha spiegato che “insieme al suo design iconico, Nothing Ear (1) avrà la cancellazione attiva del rumore (ANC) all'avanguardia che utilizza tre microfoni ad alta definizione per ‘mettere a fuoco’ musica, film e podcast”. Inoltre, possiamo già aspettarci un’esperienza utente premium grazie anche ad altre tecnologie degne di auricolari top di gamma, il tutto per la cifra competitiva di 99 Euro.

Tra il design decisamente unico, di avanguardia, e la presenza di funzionalità e caratteristiche premium, Nothing Ear (1) è certamente uno dei prodotti su cui i tipster del settore nelle ultime settimane stanno generando parecchio hype. Arriverà dunque anche in Italia? Con ogni probabilità sì, anche se si prevede un’entrata in scena principalmente focalizzata sul mercato indiano e sul mercato inglese, dato che la società stessa ha comunicato che il prodotto in questione verrà venduto attraverso rivenditori selezionati tra cui Selfridges e Flipkart.

Non ci resta che attendere per conoscere quale sarà il rivenditore selezionato per il Belpaese, oltre che tutti gli altri dettagli su Nothing Ear (1) in occasione dell’evento Sound of Change del 27 luglio 2021.