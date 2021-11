Nothing Ear (1): gli auricolari arrivano in versione nera, le prime immagini

A metà novembre si è fatta largo in rete la possibilità del lancio degli auricolari Nothing Ear (1) in variante nera. Il tutto è iniziato come uno scherzo, però nelle ultime ore è trapelata un’immagine potenzialmente ufficiale che ritrae proprio le dette cuffiette nella versione "all black". Tra quanto arriverà nei negozi?

Allo stato attuale, come i nostri lettori e i fan di Nothing sapranno bene, gli auricolari True Wireless Nothing Ear (1) sono disponibili soltanto nella tonalità bianca con design trasparente. Una scelta semplice ed efficace, ma non esente da commenti riguardanti l’assenza della tonalità nera. Successivamente, lo youtuber e investitore Casey Neistat, uno dei fondatori di Nothing, ha rilanciato su Twitter una versione degli auricolari colorata di nero con un pennarello indelebile.

Questa soluzione ha incuriosito i fan, alla luce del fatto che Neistat taggò proprio Nothing su Twitter. L’azienda sembrerebbe averlo ascoltato, dato che il tipster EvLeaks ha pubblicato sempre sul medesimo social network un’immagine che mostra gli auricolari con le punte nere e lo stelo sempre trasparente. Al momento non ci sono dettaglio ulteriori in merito al periodo di lancio di questa variante; tuttavia, resta comunque un segnale positivo per coloro che hanno voluto e desiderano ancora gli Nothing Ear (1) Black.

Per chi, invece, non conoscesse ancora il prodotto, invitiamo nuovamente i lettori alla lettura della recensione di Nothing Ear (1).