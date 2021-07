Nothing ear (1), case svelato ufficialmente: immagini e specifiche

Dopo aver ufficializzato il prezzo degli ear (1), che costeranno 99 euro, Nothing ha svelato ulteriori dettagli sul prodotto in arrivo a breve. Infatti, sono state pubblicate delle immagini relative al case, nonché le specifiche tecniche di quest'ultimo.

Potete vedere le foto legate alla custodia a corredo della notizia: c'è la possibilità di caricare il case tramite una porta USB Type-C o mediante wireless. La batteria inclusa è da 570 mAh e non manca la ricarica rapida: stando a quanto dichiarato da Nothing, 10 minuti di carica del case equivalgono a 6 ore di autonomia (con ANC) o 8 ore di autonomia (senza ANC). Per quel che riguarda invece l'autonomia totale offerta, si fa riferimento a fino a 24 ore con ANC e fino a 34 ore senza ANC.

Insomma, la nuova azienda di Carl Pei, personaggio molto noto nel mondo tech (ex figura di spicco di OnePlus), ha svelato dei dettagli interessanti relativi agli auricolari prossimamente in arrivo. Questi ultimi non sono ancora stati annunciati ufficialmente, in quanto il reveal definitivo avverrà il 27 luglio 2021, ma gli appassionati stanno già cercando di accaparrarsi una delle prime 100 unità tramite StockX.

Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più in merito ai tanto attesi auricolari Nothing ear (1): nel frattempo, potrebbe interessarvi consultare il sito ufficiale dell'azienda, che ospiterà il keynote di presentazione.