Nothing ear (1) in offerta su Amazon: ultime ore prima del rincaro

Dopo aver approfondito le offerte Amazon su mouse e tastiere Logitech, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto dal noto portale e-commerce. In questo contesto, si fa notare l'offerta sugli auricolari Nothing ear (1).

Infatti, la data del 26 ottobre 2022 non segnerà solamente l'annuncio degli auricolari Nothing Ear (stick), in quanto si terrà l'apposito evento di presentazione, ma ci sarà anche un incremento di prezzo per Nothing ear (1). Più precisamente, il costo di listino di questi ultimi passerà da 99 dollari a 149 dollari.

Ad annunciarlo è stato direttamente Carl Pei su Twitter, anche se quest'ultimo non ha in realtà specificato se il mercato nostrano sarà coinvolto o meno. In ogni caso, capite bene che in un contesto del genere qualcuno potrebbe voler dare un'occhiata al prezzo prima del rincaro. A tal proposito, al momento in cui scriviamo su Amazon Italia c'è uno sconto del 10% sugli auricolari, sia per quel che riguarda la colorazione bianca che per quel che concerne la colorazione nera, dato che il costo è fissato a 89,99 euro.

Per il resto, se siete interessati ad approfondire il prodotto coinvolto, potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione degli auricolari Nothing ear (1), uscita a luglio 2021. Si fa riferimento alla colorazione bianca.