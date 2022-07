Nothing Ear (1) in offerta al prezzo più basso di sempre per il Prime Day 2022

Quando manca sempre meno al reveal di Nothing Phone (1), Amazon propone in occasione del Prime Day 2022 un super sconto su Nothing Ear (1), gli auricolari wireless con cancellazione del rumore che raggiungo il prezzo più basso di sempre.

Nello specifico, le due colorazioni possono essere acquistate a 59,99 Euro, in calo del 40% rispetto ai 99,99 Euro di listino:

Nothing ear (1) – Auricolari wireless ANC (active Noise Cancelling), Nero: 59,99 Euro (99,99 Euro)

– Auricolari wireless ANC (active Noise Cancelling), Nero: 59,99 Euro (99,99 Euro) Nothing Ear (1) - Cuffie wireless ANC (Active Noise Cancelling), bianche: 59,99 Euro (99,99 Euro)

Ricordiamo che le offerte del Prime Day 2022 sono disponibili esclusivamente per coloro che sono iscritti al programma Prime di Amazon.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 14 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 7 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

La promozione termina tra 1 giorno, quindi alle 23:59 di domani 13 luglio 2022, vale a dire l'ultimo giorno del Prime Day 2022.

Secondo le ultime indiscrezioni, Nothing nel corso del keynote di presentazione del suo smartphone potrebbe svelare anche un bundle comprensivo delle Nothing Ear (1) a prezzo ridotto, ma non sappiamo se raggiungeranno i 59,99 Euro del Prime Day o meno. L'occasione comunque è davvero ghiottissima.