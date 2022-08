Nothing Ear(1) Stick, il lancio è imminente: ora abbiamo immagini, prezzo e specifiche

A inizio agosto abbiamo scoperto che Nothing sta lavorando a delle nuove cuffie, le Ear(2) e le Ear(1) in formato "stick". Proprio queste ultime sono oggi passate per diverse certificazioni internazionali, il che sembra confermare che Nothing sia pronta a lanciarle sul mercato internazionale.

Le Nothing Ear(1) Stick sono trapelate sul database della certificazione indiana BIS e sulle due certificazioni asiatiche SGS Finko e SIRIM, il che lascia intendere che l'arrivo sul mercato delle "nuove" cuffie in-ear dell'azienda di Carl Pei sia ormai imminente. Sfortunatamente, le certificazioni non confermano praticamente nulla sulle specifiche tecniche degli auricolari.

Il tipster Mukul Sharma ha però condiviso di recente un'immagine delle Nothing Ear(1) Stick, che potete trovare in calce a questa notizia: dall'immagine appare evidente che si tratti di una revisione solo parziale delle Nothing Ear(1), che dovrebbe mantenere grossomodo lo stesso hardware, combinandolo però ad un case di ricarica allungato, di forma rettangolare, e non più squadrato.

All'atto pratico, ciò significa che le Nothing Ear(1) Stick saranno identiche alle Nothing Ear(1) in termini tecnici, o almeno che condivideranno con esse buona parte delle proprie specifiche. Le uniche novità di peso dovrebbero essere i gommini sostituibili e la rimozione delle feature ANC, che dovrebbero rendere la versione "stick" meno costosa delle Nothing Ear(1) lanciate lo scorso anno.

Inoltre, le earbuds dovrebbero avere la resistenza IP54 all'acqua, la connettività Bluetooth 5.2 e un'autonomia fino a sette ore di riproduzione, a cui dovrebbero aggiungersi circa 30 ore di ulteriore durata garantita dalla batteria interna della custodia di ricarica. Secondo alcuni leak degli scorsi giorni, le Nothing Ear(1) Stick costeranno 99 Euro.