Nothing Ear (1), tre date da segnare sul calendario: ecco quando acquistarli

Il primo prodotto del nuovo progetto di Carl Pei nothing, è stato presentato da appena una settimana. Gli auricolari TWS Nothing Ear (1) sono probabilmente solo la punta dell'iceberg di un brand decisamente promettente.

Unico e fuori dagli schemi anche il sistema di vendite, che procederà a scaglioni. Il primo drop del 31 luglio si è volatilizzato in pochi istanti. Mentre attendiamo la fatidica data del 17 agosto, in cui si entrerà nella fase di vendita aperta, nothing ha già annunciato tre nuovi eventi di vendita limitati.

Si parte da HBX, noto store online in cui, in data 5 agosto alle ore 15, sarà possibile acquistare ear (1) al costo di 99 Dollari. Vendite aperte in tutto il mondo, direttamente su questa pagina.

Il secondo appuntamento sarà su Kith, il giorno 7 agosto alle ore 17. Le vendite anche qui saranno disponibili per tutta l'Europa e per gli Stati Uniti. Prezzo italiano: 99 Euro.

L'ultima occasione da cerchiare in rosso sul calendario è il 13 agosto alle ore 9 di mattina. Dove? Su Mr. Porter, ultimo ma non per importanza a ricevere un lotto in anteprima delle nuove nothing ear (1).

La compagnia ricorda inoltre che, a partire dal 7 agosto, i nuovi auricolari TWS di nothing verranno inseriti anche sul catalogo di Selfridges ma anche qui le scorte saranno limitate e soggette a eventuale esaurimento.

Vi ricordiamo che abbiamo avuto modo di raccontare la nostra esperienza con gli auricolari nothing ear (1) nella nostra recensione completa.