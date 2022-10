Nothing Ear (1), è ufficiale: il prezzo è aumentato anche in Italia

Mentre gli occhi degli appassionati del mondo tech sono rivolti all'annuncio di Nothing Ear (stick), emerge un'altra novità legata al brand di Carl Pei. Infatti, il prezzo degli auricolari Nothing Ear (1) è ufficialmente aumentato anche in Italia.

D'altronde, il tutto si sapeva già da tempo, ma finora non era mai stato confermato ufficialmente che il rincaro coinvolgesse anche il nostro Paese. Adesso, però, dal portale ufficiale di Nothing apprendiamo che il nuovo prezzo è di 149 euro.

Ricordiamo che in precedenza il costo degli auricolari era di 99 euro, dunque c'è un rincaro di 50 euro rispetto a quando abbiamo pubblicato su queste pagine la nostra recensione di Nothing Ear (1), uscita a luglio 2021. Insomma, il periodo non è propriamente dei migliori per quel che riguarda il mercato.

Va detto che ci aveva pensato direttamente Carl Pei, nella giornata del 18 ottobre 2022, ad annunciare il rincaro per Nothing Ear (1). Di recente su queste pagine vi abbiamo dunque avvertito a più riprese in merito alla questione, dando anche spazio all'offerta Amazon su Nothing Ear (1). A proposito di quest'ultima, al momento in cui scriviamo il prezzo sembra ancora essere di 89,99 euro su Amazon, dunque potreste volerci dare un'occhiata (anche perché non è chiaro quanto durerà questa situazione).