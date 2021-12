Nothing Ear (1) ufficiali in versione nera: lancio il 13 dicembre

Come anticipato a fine dicembre con la pubblicazione delle prime immagini, Nothing sta per lanciare sul mercato gli auricolari Nothing Ear (1) nella versione nera. Si tratta di un semplice accorgimento estetico che sarà particolarmente gradito agli amanti del prodotto, ma non della variante bianca già in commercio.

Come riportato da The Verge, la nuova iterazione delle cuffie TWS Nothing Ear (1) in colore Matte Black non presenta nulla di nuovo rispetto alle sorelle bianche dal punto di vista tecnico: sempre la stessa batteria, la stessa qualità audio e il medesimo comfort. Insomma, se siete interessati al prodotto vi basterà leggere la nostra recensione di Nothing Ear (1) per avere una chiara idea della sua qualità. Spoiler: il debutto dell’azienda di Carl Pei nel mondo dei dispositivi audio e dei dispositivi elettronici in toto è stato assolutamente convincente.

Ciò che contraddistingue la versione nera, che verrà lanciata ufficialmente il 13 dicembre 2021 al medesimo prezzo di listino della versione bianca, è l’estetica più solida e forse uniforme, dato che lo stelo trasparente nero si uniforma con il resto del corpo dell’auricolare. Questo è ben visibile sia dall’immagine in copertina, sia da quella in calce alla notizia. Si tratterà comunque di una “edizione limitata” che sarà disponibile in un certo numero di unità: in caso di successo, allora l’azienda aumenterà la produzione fino a renderle disponibili a tempo indeterminato.

Interessante notare, dunque, che gli auricolari Nothing Ear (1) sono ufficialmente carbon neutral. In altre parole, l’impronta ambientale della loro produzione è nulla. Ciononostante, in quella che sembra una contraddizione, Nothing consente l’acquisto del dispositivo con Bitcoin, Ethereum, USD Coin e Dogecoin nei negozi online in paesi selezionati. A The Verge, la società ha affermato che essa agisce in maniera conforme al Crypto Climate Accord, con l’obiettivo di rendere il mondo crypto funzionante senza produrre emissioni entro il 2030.