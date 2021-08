Nothing ear (1): parte ufficialmente la vendita per tutti, i dettagli

La nuova avventura di Carl Pei e soci è pronta ad arricchirsi di un nuovo capitolo. Infatti, sta per iniziare la fase di vendita per tutti relativa agli auricolari Nothing ear (1), che è stata preceduta da diverse occasioni che hanno consentito agli utenti di acquistare un numero limitato di unità.

Dalle ore 13:00 del 17 agosto 2021 sarà invece possibile per chiunque comprare il prodotto. L'acquisto si potrà effettuare mediante il portale ufficiale di Nothing. Ricordiamo che il prezzo è fissato a 99 euro, come vi abbiamo fatto sapere nella nostra recensione degli auricolari Nothing ear (1). Se siete interessati, potete chiaramente approfondire quest'ultima per dare uno sguardo più ravvicinato al prodotto.

In ogni caso, ricordiamo giusto qualche caratteristica in questa sede: gli auricolari dispongono di un look trasparente, nonché della cancellazione del rumore attiva. Non mancano poi un case di ricarica con batteria da 570 mAh integrata, in grado di garantire fino a 34 ore di autonomia in totale senza ANC. Presente inoltre un'applicazione pensata per abbinare e gestire il prodotto: tra l'altro, in seguito alla nostra recensione, sono arrivati diversi aggiornamenti che hanno migliorato alcuni aspetti.

Tra le aggiunte più interessanti, troviamo una maggiore integrazione con Android e la possibilità di dare un'occhiata in modo rapido alla carica residua degli auricolari e del case. Per il resto, nel frattempo chiaramente l'applicazione ufficiale è stata resa disponibile tramite Play Store e App Store (le prove della stampa si sono svolte scaricando manualmente una versione preliminare dell'app).