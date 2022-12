Nothing Ear(2) in arrivo: le cuffie di Carl Pei compaiono in rete

Nothing ha venduto ben un milione di Ear(1) e Ear(1) Stick: un successo enorme, specie per quelli che sono i primissimi prodotti dell'azienda fondata da Carl Pei. Su queste basi, era ovvio che Nothing avrebbe tentato di bissare il successo con le Ear(2), che però sono ancora avvolte nel mistero.

Oggi, però, inizia a scoprirsi il velo sulle nuove cuffie di Nothing: stando a quanto riporta GizmoChina, infatti, le Nothing Ear(2) sono comparse sul database del Bluetooth Special Interest Group (o Bluetooth SIG). Il database si occupa di contenere alcune informazioni relative alla connettività bluetooth di ogni device messo in vendita nel mondo, e la presenza delle Ear(2) al suo interno non ne conferma solo l'esistenza, ma anche un imminente lancio sul mercato globale.

Il prodotto certificato dalla Bluetooth SIG ha model number Nothing B155 e supporta il Bluetooth 4.2. Per il momento, sfortunatamente, non abbiamo altre informazioni sul device, che però pare certo saranno delle cuffie TWS. D'altro canto, dopo il leak dei render di Nothing Ear(2) di fine ottobre sembra scontato che gli auricolari di nuova generazione di Carl Pei e soci siano ormai in dirittura d'arrivo. Inoltre, il passaggio per le certificazioni internazionali è solitamente l'ultimo passo prima della commercializzazione di qualsiasi prodotto hi-tech: le Nothing Ear(2), insomma, sarebbero ormai pronte per la vendita.

Stando a quanto sappiamo, comunque, sembra che le Ear(2) saranno molto simili alle Ear(1), lanciate lo scorso anno, riprendendo sia il loro design che buona parte del loro hardware. Non è ancora chiaro invece quale sarà il costo delle nuove cuffie, specie dopo l'aumento del prezzo delle Nothing Ear(1), avvenuto sempre lo scorso ottobre.